Российские фигуристы заняли весь пьедестал на турнире Kinoshita Cup в Токио

Российские фигуристы Александр Бойкова и Дмитрий Козловский одержали победу в соревнованиях спортивных пар на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Cup в Токио. По сумме двух программ они набрали 203,66 балла (72,25 за короткую и 131,41 за произвольную).

Второе место заняли россияне Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков с результатом 202,55 балла. Третьими стали их соотечественники Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, набравшие 189,94 балла. Таким образом, весь пьедестал в этом виде программы достался российским спортсменам.

Соревнование стало для российских пар первым во взрослом разряде после июньского решения ISU о допуске представителей России к международным турнирам в нейтральном статусе.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владислав Дикиджи выиграл Kinoshita Group Cup в Токио. В произвольной программе россиянин чисто исполнил четыре четверных прыжка и по сумме двух прокатов набрал 265,68 балла. Евгений Семененко также поднялся на пьедестал, завоевав бронзу.