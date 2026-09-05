«Спасибо»: Триумф Дикиджи в Японии сопровождался триколорами, которые принесли зрители
Флаги России появились на трибунах на турнире по фигурному катанию в Японии
Обложка © Михаил Терещенко/ТАСС
На трибунах турнира по фигурному катанию в Японии во время церемонии награждения призёров появились флаги России, передаёт корреспондент ТАСС. На кадрах с места событий видно несколько российских триколоров среди зрителей.
Российские фигуристы с текущего сезона допущены к соревнованиям под эгидой ISU в нейтральном статусе. Использование национальной символики на официальных турнирах правилами не предусмотрено, однако её появление на трибунах не запрещено. На одном из флагов было написано: «Спасибо».
Ранее Life.ru сообщал, что в короткой программе 4 сентября российский фигурист Владислав Дикиджи набрал 88,79 балла и занял второе место, уступив японцу Рио Накате (96,48 балла). Он заменил Марка Кондратюка, у которого возникли проблемы с документами для нейтрального статуса, и узнал об этом перед поездкой, хотя официальная причина не называлась. Российские спортсмены выступают без символики.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.