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Опубликовано 5 сентября, 15:49

«Спасибо»: Триумф Дикиджи в Японии сопровождался триколорами, которые принесли зрители

Флаги России появились на трибунах на турнире по фигурному катанию в Японии

Обложка © Михаил Терещенко/ТАСС

Обложка © Михаил Терещенко/ТАСС

На трибунах турнира по фигурному катанию в Японии во время церемонии награждения призёров появились флаги России, передаёт корреспондент ТАСС. На кадрах с места событий видно несколько российских триколоров среди зрителей.

Российские фигуристы с текущего сезона допущены к соревнованиям под эгидой ISU в нейтральном статусе. Использование национальной символики на официальных турнирах правилами не предусмотрено, однако её появление на трибунах не запрещено. На одном из флагов было написано: «Спасибо».

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Ранее Life.ru сообщал, что в короткой программе 4 сентября российский фигурист Владислав Дикиджи набрал 88,79 балла и занял второе место, уступив японцу Рио Накате (96,48 балла). Он заменил Марка Кондратюка, у которого возникли проблемы с документами для нейтрального статуса, и узнал об этом перед поездкой, хотя официальная причина не называлась. Российские спортсмены выступают без символики.

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Анастасия Никонорова
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