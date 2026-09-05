«Спасибо»: Триумф Дикиджи в Японии сопровождался триколорами, которые принесли зрители

На трибунах турнира по фигурному катанию в Японии во время церемонии награждения призёров появились флаги России, передаёт корреспондент ТАСС. На кадрах с места событий видно несколько российских триколоров среди зрителей.

Российские фигуристы с текущего сезона допущены к соревнованиям под эгидой ISU в нейтральном статусе. Использование национальной символики на официальных турнирах правилами не предусмотрено, однако её появление на трибунах не запрещено. На одном из флагов было написано: «Спасибо».