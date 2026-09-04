Дикиджи занял второе место после короткой программы в Токио, Гуменник — 13-й

Российские фигуристы наконец-то вернулись на международные соревнования после долгого перерыва. Первым стартом для них стал турнир серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Токио, где наши спортсмены выступают в нейтральном статусе.

По итогам короткой программы у мужчин лучшим из россиян стал Владислав Дикиджи, занявший второе место с результатом 88,79 балла. Его опережает лишь японец Рио Наката (96,48 балла). Тройку лидеров замыкает ещё один представитель Японии — Сюн Сато (85,71 балла).

Евгений Семененко расположился на шестой строчке с 74,41 балла, а Пётр Гуменник провалил прокат — он дважды упал и набрал всего 65,54 балла, заняв 13-е место. Дикиджи попал на турнир в экстренном порядке — он заменил Марка Кондратюка, у которого Международный союз конькобежцев отозвал нейтральный статус.