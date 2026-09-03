Трусова получила второй стартовый номер на турнире в Токио

Российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) выступит под вторым стартовым номером в короткой программе на турнире Kinoshita Group Cup в Токио. Стартовые позиции спортсменов определились по итогам жеребьёвки. Среди других российских участниц Камилла Нелюбова получила шестой номер, а Анна Фролова — седьмой.

В мужском одиночном катании Евгений Семененко выйдет на лёд вторым, Владислав Дикиджи — шестым, а Пётр Гуменник — седьмым.

Турнир серии «Челленджер» пройдёт в японской столице с 4 по 6 сентября. Российские фигуристы примут участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

Для взрослых российских спортсменов этот старт станет первым международным турниром после отстранения в 2022 году. При этом Дикиджи заменил в заявке Марка Кондратюка, которому Международный союз конькобежцев (ISU) ранее отозвал нейтральный статус.

Александра Трусова является серебряным призёром Олимпийских игр 2022 года и бронзовым призёром чемпионата мира 2021 года.

С сезона-2026/27 ISU разрешил российским и белорусским фигуристам вернуться на международные старты при соблюдении критериев нейтральности. Спортсмены выступают без флага, гимна и национальной символики. После февраля 2022 года российские фигуристы почти не участвовали в международных соревнованиях. Исключением стали одиночники Аделия Петросян и Пётр Гуменник, выступившие на Олимпиаде в Италии.