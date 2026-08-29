Фигуристы Мишина и Галлямов не получили нейтральный статус ISU

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов не получили нейтральный статус Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом тренер Тамара Москвина рассказала на мастер-классе в Игоре.

По словам специалиста, спортсменам ранее обещали предоставить нейтральный статус для выступлений на международной арене. При этом некоторые российские фигуристы, оказавшиеся в схожей ситуации, уже получили право выступать на соревнованиях.

«Это маленькое эмоциональное освобождение от необходимости выступать в плохом настроении», — передаёт слова Москвиной корреспондент «Чемпионата».

ISU 30 июня разрешил российским и белорусским спортсменам вернуться на международные старты в сезоне-2026/27 при соблюдении критериев нейтральности. Они выступают без национального флага, гимна и государственной символики. Первым международным турниром нового сезона для российских фигуристов стал юниорский этап Гран-при в китайском Сиане, прошедший с 20 по 22 августа.

Ранее ISU расширил список российских спортсменов с нейтральным статусом: в него добавили фигуристов Киру Доможирову, Виктора Потапова, Милану Кузьмину и Дмитрия Студеникина. В общей сложности такой допуск к международным соревнованиям уже получили более 40 россиян.