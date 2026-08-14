В Норвегии назвали Камилу Валиеву символом «худшего в российском спорте»

Норвежский спортивный журналист Ян Петтер Салтведт раскритиковал решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить Камилу Валиеву к международным турнирам в нейтральном статусе. Свою оценку он дал телерадиокомпании NRK.

«Понятие нейтралитета превращается в фарс. Критерии, какими их хотели видеть в МОК, были очень чёткими и очень строгими. Валиева не соответствует ни одному из них», — заявил Салтведт.

По мнению журналиста, российская фигуристка символизирует «худшее в России и российском спорте за последние годы». Решение ISU он объяснил желанием привлечь внимание и «угодить России» как одной из ведущих держав в фигурном катании.

Валиева получила нейтральный статус 7 августа вместе с Александрой Игнатовой (Трусовой) и рядом других российских спортсменов. Теперь они могут выступать на международных турнирах при соблюдении условий ISU.

Четырёхлетняя дисквалификация Валиевой за нарушение антидопинговых правил завершилась в декабре 2025 года. После этого спортсменка вернулась к тренировкам и соревнованиям.

Ещё в мае президент ФФККР Антон Сихарулидзе сообщал, что Валиева и Трусова подали заявления о возвращении в спорт. Он отмечал, что федерация намерена поддерживать обеих фигуристок и рассчитывает увидеть их среди сильнейших участниц нового сезона.

На фоне критики из Норвегии французский тренер Седрик Тур дал Валиевой противоположную оценку, назвав её лучшей фигуристкой своего поколения. Специалист похвалил россиянку за талант и трудолюбие и заявил, что рад её возвращению на международную арену.