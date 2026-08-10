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Регион
10 августа, 16:04

«Прежде всего — медаль»: Фетисов призвал вернуть Валиевой золото Олимпиады

Фетисов призвал вернуть Камиле Валиевой золотую олимпийскую медаль

Обложка © РИА Новости / Илья Наймушин

Обложка © РИА Новости / Илья Наймушин

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал решение о предоставлении фигуристке Камиле Валиевой нейтрального статуса для выступлений на международных соревнованиях. Как передаёт ТАСС, парламентарий скептически оценил данную новость.

По мнению Фетисова, приоритетной задачей является возвращение спортсменке золотой олимпийской медали, а не обсуждение условий её участия в турнирах.

«Я бы Камиле, прежде всего, золотую олимпийскую медаль вернул», — призвал Фетисов.

Напомним, что спортсменка отбыла четырёхлетнюю дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил, в результате чего была аннулирована её победа на чемпионате Европы, чемпионате России, а также лишила российскую сборную золота командного турнира Олимпиады-2022.

ISU предоставил Камиле Валиевой и Александре Трусовой нейтральный статус
ISU предоставил Камиле Валиевой и Александре Трусовой нейтральный статус

Напомним, что Камила Валиева сохранила звание заслуженного мастера спорта России после дисквалификации. Она уже тренируется и включена в резерв сборной. Но это решение удивило депутата Госдумы Светлану Журову. По её словам, фигуристка достойна награды, но в такой ситуации должна была проявить принципиальность.

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Наталья Демьянова
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