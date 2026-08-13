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13 августа, 13:29

«Мечта любого тренера»: Во Франции назвали Валиеву лучшей в поколении

Тренер Седрик Тур назвал Валиеву лучшей фигуристкой поколения

Камила Валиева. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Камила Валиева. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Камила Валиева остаётся самой талантливой фигуристкой своего поколения. Такую оценку российской спортсменке дал французский тренер Седрик Тур, слова которого приводит Sports.

Специалист признался, что работать с олимпийской чемпионкой мечтал бы любой наставник. Он отметил не только исключительные способности россиянки, но также её дисциплину и готовность прислушиваться к рекомендациям.

«Камила — фигуристка, с которой мечтал бы работать любой тренер. Помимо исключительных способностей, она очень трудолюбивая — перфекционистка. Невероятно скромная и при этом открыта советам, которые я могу ей дать. Работать с ней — одно удовольствие»,рассказал Тур.

По словам француза, каждый выход Валиевой на лёд подтверждает масштаб её таланта. Тренер также заявил, что рад возвращению спортсменки на международные соревнования.

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Сейчас фигуристка занимается под руководством Светланы Соколовской. После завершения дисквалификации она возобновила карьеру, а 7 августа получила от ISU нейтральный статус для выступления на мировых турнирах. Напомним, ранее Международный союз конькобежцев частично снял ограничения для российских спортсменов. С сезона-2026/27 фигуристы из РФ могут участвовать в международных турнирах после индивидуального получения нейтрального статуса.

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Юрий Лысенко
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