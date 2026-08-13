«Мечта любого тренера»: Во Франции назвали Валиеву лучшей в поколении

Камила Валиева остаётся самой талантливой фигуристкой своего поколения. Такую оценку российской спортсменке дал французский тренер Седрик Тур, слова которого приводит Sports.

Специалист признался, что работать с олимпийской чемпионкой мечтал бы любой наставник. Он отметил не только исключительные способности россиянки, но также её дисциплину и готовность прислушиваться к рекомендациям.

«Камила — фигуристка, с которой мечтал бы работать любой тренер. Помимо исключительных способностей, она очень трудолюбивая — перфекционистка. Невероятно скромная и при этом открыта советам, которые я могу ей дать. Работать с ней — одно удовольствие», — рассказал Тур.

По словам француза, каждый выход Валиевой на лёд подтверждает масштаб её таланта. Тренер также заявил, что рад возвращению спортсменки на международные соревнования.

Сейчас фигуристка занимается под руководством Светланы Соколовской. После завершения дисквалификации она возобновила карьеру, а 7 августа получила от ISU нейтральный статус для выступления на мировых турнирах. Напомним, ранее Международный союз конькобежцев частично снял ограничения для российских спортсменов. С сезона-2026/27 фигуристы из РФ могут участвовать в международных турнирах после индивидуального получения нейтрального статуса.