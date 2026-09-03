«Тут очень жарко»: Гуменник оценил условия перед стартом в Японии

Чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник провёл первую тренировку на турнире Kinoshita Group Cup 2026 в Токио. Спортсмен отметил, что пока адаптируется к новым условиям перед стартом соревнований.

Гуменник рассказал, что в целом чувствует себя хорошо, хотя после перелёта столкнулся с небольшими проблемами со сном. При этом фигурист отметил, что находится в приятном ожидании выхода на лёд.

«Настроение отличное. Вроде бы, не волнуемся. Чуть-чуть со сном было сложно, но в целом чувствуем себя хорошо. Первый выход, мы в предвкушении, в приятном волнении, это помогает», — сказал спортсмен в беседе с «Матч ТВ».

Отдельно Гуменник обратил внимание на температуру на тренировочной площадке. По его словам, условия в Токио отличаются от привычных российских катков.

«В России обычно похолоднее на катке, тут очень жарко», — отметил фигурист.

На турнире Гуменник впервые представит свои новые короткую и произвольную программы за пределами России. Спортсмен сообщил, что постановки уже готовы, но в течение сезона рассчитывает сделать их ещё более удобными и лучше раскрыть заложенные в них образы. Фигурист выступает на соревнованиях в нейтральном статусе. Турнир Kinoshita Group Cup 2026 проходит в Токио.

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев ужесточил условия для попадания российских и белорусских фигуристов в резерв серии Гран-при. Теперь одного участия в Олимпиаде или высокого результата на предыдущем этапе недостаточно. Спортсменам с нейтральным статусом необходимо выступить на других международных стартах под эгидой союза, например в серии «Челленджер», и набрать установленный минимум технических баллов. Дополнительное требование распространяется и на Аделию Петросян с Петром Гуменником, которые выступали на Олимпийских играх 2026 года. Чтобы попасть в число запасных взрослой серии Гран-при, им придётся выйти на лёд ещё на одном подходящем турнире.