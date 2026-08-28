Одной Олимпиады мало: ISU усложнил Петросян и Гуменнику путь в Гран-при

Российским и белорусским фигуристам с нейтральным статусом придётся выполнить дополнительное условие, чтобы попасть в резерв серии Гран-при ISU. Теперь одного участия в Олимпиаде или высокого результата на предыдущем этапе для этого недостаточно, сообщила пресс-служба Международного союза конькобежцев.

По обновлённым правилам спортсменам необходимо выступить на других международных стартах под эгидой ISU — например, в серии «Челленджер» — и набрать установленный минимум технических баллов.

Это требование касается в том числе Аделии Петросян и Петра Гуменника, выступавших на Олимпийских играх 2026 года. Чтобы претендовать на место среди запасных участников взрослой серии Гран-при, им придётся выйти на лёд ещё на одном из подходящих турниров.

Одновременно ISU отменил прежнюю льготу для призёров этапов Гран-при. Раньше медаль на одном старте давала фигуристу преимущество при распределении мест на втором турнире серии, теперь такого приоритета не будет.

С сезона-2026/27 ISU вновь допускает спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям в статусе индивидуальных нейтральных атлетов. Участие возможно без национальных флага, формы и гимна и при соблюдении критериев нейтральности.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова эмоционально высказалась о возможном отказе Международного союза конькобежцев предоставить нейтральный статус ведущим российским фигуристам. Тарасова заявила, что не понимает, по какой причине сильнейших спортсменов страны могут оставить без международных стартов. Если это произойдёт, то, по её словам, всю ответственную за такое решение бригаду необходимо уничтожить.