«Всю эту бригаду надо уничтожить»: Тарасова — о возможном отказе ISU россиянам

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова резко отреагировала на возможный отказ Международного союза конькобежцев (ISU) предоставить нейтральный статус ведущим российским фигуристам. Она заявила РИА Новости, что не понимает, на каком основании лучших спортсменов страны могут оставить без международных стартов.

«Если им не дадут нейтральный статус, то всю эту бригаду надо уничтожить. Как это лучшим нашим спортсменам не дают участвовать в соревнованиях? Почему? Мне это непонятно», — сказала Тарасова.

Речь идёт, в частности, о спортивной паре Анастасия Мишина — Александр Галлямов и танцевальном дуэте Александра Степанова — Иван Букин. Публичного решения ISU по их нейтральному статусу на предстоящие международные турниры пока нет.

Международный союз конькобежцев ранее пояснял, что не планирует заранее публиковать отдельный перечень спортсменов, которым отказано в допуске. Нейтральные участники будут появляться в заявках перед конкретными соревнованиями вместе с остальными фигуристами.

С сезона-2026/27 ISU вновь разрешил спортсменам из России и Белоруссии выступать на международных турнирах при выполнении критериев нейтральности. Они соревнуются без национального флага, гимна и государственной символики.

Часть российских фигуристов уже получила нейтральный статус и вернулась на международную арену. На юниорском этапе Гран-при в китайском Сиане россияне выиграли соревнования во всех четырёх дисциплинах.