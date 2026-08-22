Российские фигуристы выиграли все дисциплины на юниорском Гран-при в Китае

Российские фигуристы выиграли все дисциплины на юниорском этапе Гран-при ISU, который прошёл в китайском Сиане с 20 по 22 августа. Это стало первым крупным успехом после возвращения спортсменом на международную арену в нейтральном статусе, которое одобрили с сезона-2026/27.

До этого отечественные спортсмены почти не участвовали в международных стартах с февраля 2022 года. Исключение — Аделия Петросян и Пётр Гуменник, которые выступили на Олимпиаде в Италии и заняли шестые места.

Ранее международный союз конькобежцев обновил список российских спортсменов, получивших нейтральный статус для участия в международных турнирах. В него вошли фигуристы Кира Доможирова, Виктор Потапов, Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин. ISU допустил российских спортсменов к соревнованиям с нового сезона ещё 30 июня. Нейтральный статус действует во всех дисциплинах — фигурном катании, шорт-треке и конькобежном спорте.