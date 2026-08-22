Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 07:17

Новое поколение чемпионов: Фигурист Лев Лазарев выиграл этап юниорского Гран-при в Китае

Российский фигурист Лев Лазарев одержал победу на этапе Гран-при в Китае

Обложка © ТАСС / Tang Xinyu / VCG

Обложка © ТАСС / Tang Xinyu / VCG

Российская школа фигурного катания начинает сезон с уверенных побед на международной арене. Сегодня стало известно, что 16-летний российский фигурист Лев Лазарев стал победителем этапа юниорской серии Гран-при ISU, проходящего в китайском городе Сиань.

Спортсмен продемонстрировал высокий уровень мастерства, показав стабильные результаты как в короткой, так и в произвольной программе. За выступление судьи присудили ему 86,76 балла в короткой программе и 163,45 — в произвольной. Итоговая сумма баллов составила 250,21, что позволило россиянину занять первую строчку итогового протокола.

Эта победа стала важным подтверждением статуса Лазарева как одного из самых перспективных фигуристов в юниорской категории. Несмотря на высокую конкуренцию на международном уровне, российский спортсмен сумел показать безупречный прокат и заслуженно поднялся на высшую ступень пьедестала почёта в Сиане.

Американец поёт Цоя: Фигурист Лазарев рассказал о любви соперника из США к русской музыке
Американец поёт Цоя: Фигурист Лазарев рассказал о любви соперника из США к русской музыке

Ранее российский фигурист Лев Лазарев выиграл короткую программу на первом этапе юниорского Гран-при в китайском Сиане. За свой прокат спортсмен получил 86,76 балла.

Больше новостей о турнирах, рекордах и российских спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Фигурное катание
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar