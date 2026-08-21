Фигурист Лазарев выиграл короткую программу на юниорском Гран-при в Сиане

Российский фигурист Лев Лазарев выиграл короткую программу на первом этапе юниорского Гран-при в китайском Сиане. За свой прокат спортсмен получил 86,76 балла.

Второе место занял новозеландец Ли Яньхао (83,59), третье — канадец Грейсон Лонг (78,45).

После выступления Лазарев признался, что чувствует себя не очень хорошо. По его словам, весь день его тошнило, поэтому перед выходом на лёд он отказался от разминки на полу. Фигурист связал это с возможной акклиматизацией и отметил, что на утренней тренировке ему было тяжело, но он не жалуется.

Также он рассказал, как появилась программа «Болеро». По словам Лазарева, идею предложил тренер Сергей Давыдов ещё весной, но окончательное решение катать её в новом сезоне приняли в декабре. Постановку начали в марте-апреле и несколько раз переделывали, адаптируя под тройные прыжки. Сейчас, как отметил фигурист, «уже что-то получилось».

Кроме того, спортсмен поделился, что накануне много общался с американцем Патриком Блэквеллом. Тот исполняет русские песни, понимает и говорит некоторые слова. Лазарев уточнил, что не он научил коллегу этому — тот освоил репертуар раньше. «У него целый плейлист русских песен! Не знаю, какие любимые, но там их очень много. Он сказал, что любит слушать Виктора Цоя», — рассказал фигурист журналистам.

Для Лазарева этот турнир стал дебютом на юниорском Гран-при ISU. Ранее он дважды побеждал на первенстве России среди юниоров. Произвольную программу участники представят 22 августа.

Международный союз конькобежцев допустил россиян к соревнованиям в нейтральном статусе. Этап в Сиане — первый международный старт для отечественных фигуристов после отстранения в марте 2022 года. Исключение делалось только в рамках отбора к Олимпиаде-2026, где выступали Пётр Гуменник и Аделия Петросян.