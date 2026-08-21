Американец поёт Цоя: Фигурист Лазарев рассказал о любви соперника из США к русской музыке

Российский фигурист Лев Лазарев рассказал об общении с американским спортсменом Патриком Блэквеллом на этапе юниорского Гран-при ISU в Китае.

По словам Лазарева, Блэквелл знает некоторые русские слова и даже поёт песни на русском языке. Спортсмены на турнире много общались.

«У него целый плейлист русских песен! Не знаю, какие любимые. Но там их очень много», — рассказал Лазарев.

Американец, как выяснилось, предпочитает не только современных российских исполнителей. По словам фигуриста, Блэквелл сказал, что любит слушать Виктора Цоя.

Ранее фигурист Валерий Ангелопол заявил, что решил уйти из публичного пространства и больше не рассказывать подписчикам о личной жизни. Спортсмен объяснил решение желанием сохранить спокойствие и душевное равновесие, а также нежеланием постоянно что-либо транслировать окружающим.