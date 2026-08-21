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Регион
21 августа, 12:15

Американец поёт Цоя: Фигурист Лазарев рассказал о любви соперника из США к русской музыке

Фигурист Лазарев: Американец Блэквелл любит песни Виктора Цоя

Лев Лазарев, Патрик Блэквелл. Обложка © ТАСС / Tang Xinyu/VCG, IMAGO

Лев Лазарев, Патрик Блэквелл. Обложка © ТАСС / Tang Xinyu/VCG, IMAGO

Российский фигурист Лев Лазарев рассказал об общении с американским спортсменом Патриком Блэквеллом на этапе юниорского Гран-при ISU в Китае.

По словам Лазарева, Блэквелл знает некоторые русские слова и даже поёт песни на русском языке. Спортсмены на турнире много общались.

«У него целый плейлист русских песен! Не знаю, какие любимые. Но там их очень много», — рассказал Лазарев.

Американец, как выяснилось, предпочитает не только современных российских исполнителей. По словам фигуриста, Блэквелл сказал, что любит слушать Виктора Цоя.

Фигурист Лазарев выиграл короткую программу на юниорском Гран-при в Сиане
Фигурист Лазарев выиграл короткую программу на юниорском Гран-при в Сиане

Ранее фигурист Валерий Ангелопол заявил, что решил уйти из публичного пространства и больше не рассказывать подписчикам о личной жизни. Спортсмен объяснил решение желанием сохранить спокойствие и душевное равновесие, а также нежеланием постоянно что-либо транслировать окружающим.

Больше новостей о турнирах, рекордах и российских спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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