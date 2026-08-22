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22 августа, 09:37

Четвёртое золото: Шешелева и Карнаухов принесли России ещё одну победу на юниорском Гран-при

Фигуристы Шешелева и Карнаухов взяли золото в парах на Гран-при в Китае

Полина Шешелева и Егор Карнаухов. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Полина Шешелева и Егор Карнаухов. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Российский спортивный дуэт в составе Полины Шешелевой и Егора Карнаухова одержал победу на этапе юниорской серии Гран-при ISU в Сиане (Китай). По сумме двух программ фигуристы получили от судей 191,84 балла (65,54 за короткую и 126,30 за произвольную).

Второе место заняли китайцы Чэнь Юйсюань и Донг Инбо с 157,52 балла, третьими стали их соотечественники Ван Чэнь Лин и Чэнь Юн Чжэн с 134,50 балла.

Данная дисциплина стала заключительным этапом турнира, стартовавшего 20 августа. По итогам соревнований российские спортсмены заняли первые места во всех представленных категориях.

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Ранее сообщалось, что российская фигуристка София Дзепка одержала победу на этапе юниорской серии Гран-при ISU в китайском Сиане. По итогам двух программ спортсменка набрала 213,28 балла: 72,74 за короткую и 140,54 за произвольную.

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Наталья Демьянова
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