Четвёртое золото: Шешелева и Карнаухов принесли России ещё одну победу на юниорском Гран-при

Российский спортивный дуэт в составе Полины Шешелевой и Егора Карнаухова одержал победу на этапе юниорской серии Гран-при ISU в Сиане (Китай). По сумме двух программ фигуристы получили от судей 191,84 балла (65,54 за короткую и 126,30 за произвольную).

Второе место заняли китайцы Чэнь Юйсюань и Донг Инбо с 157,52 балла, третьими стали их соотечественники Ван Чэнь Лин и Чэнь Юн Чжэн с 134,50 балла.

Данная дисциплина стала заключительным этапом турнира, стартовавшего 20 августа. По итогам соревнований российские спортсмены заняли первые места во всех представленных категориях.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка София Дзепка одержала победу на этапе юниорской серии Гран-при ISU в китайском Сиане. По итогам двух программ спортсменка набрала 213,28 балла: 72,74 за короткую и 140,54 за произвольную.