17-летняя фигуристка София Дзепка выиграла этап юниорского Гран-при в Китае

Российская фигуристка София Дзепка одержала победу на этапе юниорской серии Гран-при ISU в китайском Сиане. По итогам двух программ спортсменка набрала 213,28 балла: 72,74 за короткую и 140,54 за произвольную.

Серебряным призёром соревнований стала Лю Юйсюань (Китай), набравшая 189,57 балла. Бронза досталась её соотечественнице Цзинь Шусянь, чей результат составил 188,80 балла.

Это второе золото подряд у России на первом старте ISU после возвращения. Ранее на турнире Мария Фефелова и Артём Валов стали победителями в танцах на льду.

Напомним, российские фигуристы отправились в Сиань, чтобы впервые с 2021 года выступить на этапе юниорской серии Гран-при ISU. Спортсмены вылетели из Шереметьево и должны были прибыть в Китай вечером 18 августа по пекинскому времени. Россию в нейтральном статусе представили шесть человек, в том числе Фефелова и Валов в танцах на льду

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) обновил перечень российских спортсменов, которым предоставлен нейтральный статус для участия в международных соревнованиях. В список вошли фигуристы Кира Доможирова, Виктор Потапов, Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин. Участие предусмотрено в нейтральном статусе и распространяется на все дисциплины, входящие в союз, — фигурное катание, шорт-трек и конькобежный спорт.