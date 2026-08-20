«Не комильфо»: Российские фигуристы взяли лидерство в Китае, задыхаясь на арене

Российские танцоры на льду Мария Фефелова и Артём Валов рассказали, что кататься на этапе юниорского Гран-при в китайском Сиане им мешала духота в зале. Об этом спортсмены сообщили журналистам после ритм-танца.

Пара идёт первой по итогам первого дня: за прокат в четверг судьи выставили им 63,10 балла. Фефелова и Валов стали первыми российскими юниорами, вышедшими на международный лёд с 2022 года.

Фигуристка призналась, что перед стартом сильно нервничала, но атмосфера на арене её порадовала.

«Нам было очень волнительно, но нам очень понравилась обстановка здесь. Трибуны прекрасно нас поддерживали. Очень приятно! Эмоции потрясающие, очень классно», — сказала Фефелова, которую цитирует РИА «Новости».

Её партнёр отметил, что на катке было слишком тепло. По данным агентства, во время тренировок термометр показывал +26–28 градусов.

Валов добавил, что не ожидал такой поддержки от зрителей. По его словам, прокат пара пока не разбирала, но для начала сезона получилось неплохо. Теперь, отметил спортсмен, важно не расслабляться и готовиться к произвольной программе. Он признался, что до выхода на лёд заметно волновался, но как только объявили их имена и он услышал болельщиков, настроение сразу поднялось. Про жару в зале фигурист высказался коротко: «Не комильфо, очень жарко».

Напомним, российские фигуристы отправились в Сиань, чтобы впервые с 2021 года выступить на этапе юниорской серии Гран-при ISU. Спортсмены вылетели из Шереметьево и должны были прибыть в Китай вечером 18 августа по пекинскому времени. Россию в нейтральном статусе представили шесть человек, в том числе Фефелова и Валов в танцах на льду