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21 августа, 09:46

Российские фигуристы-танцоры выиграли золото на первом международном старте за 4,5 года

Фефелова и Валов выиграли этап юниорского Гран-при в Сиане в танцах на льду

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Российские фигуристы-танцоры Мария Фефелова и Артём Валов завоевали золото на первом международном старте за 4,5 года. На этапе юниорского Гран-при в Сиане (Китае) они уверенно обошли ближайших конкурентов почти на восемь баллов.

Россияне набрали 162,16 балла (63,10 за ритм-танец + 99,06 за произвольный танец). Второе место заняли итальянцы Зои Бьянки и Даниэль Базиле (154,25), третье канадцы Саммер Хомик/Николя Бюлов (143,68).

При этом представители России лидируют во всех дисциплинах после первых прокатов. В парном катании первое место занимают Полина Шешелева и Егор Карнаухов, среди девушек лидирует София Дзепка. В мужском одиночном катании первую строчку после короткой программы занимает Лев Лазарев.

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Таким образом, российские юниоры начали международный сезон сразу с убедительного результата, собрав лидерство во всех четырёх видах программы.

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Никита Никонов
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