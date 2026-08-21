Российские фигуристы-танцоры выиграли золото на первом международном старте за 4,5 года

Российские фигуристы-танцоры Мария Фефелова и Артём Валов завоевали золото на первом международном старте за 4,5 года. На этапе юниорского Гран-при в Сиане (Китае) они уверенно обошли ближайших конкурентов почти на восемь баллов.

Россияне набрали 162,16 балла (63,10 за ритм-танец + 99,06 за произвольный танец). Второе место заняли итальянцы Зои Бьянки и Даниэль Базиле (154,25), третье канадцы Саммер Хомик/Николя Бюлов (143,68).

При этом представители России лидируют во всех дисциплинах после первых прокатов. В парном катании первое место занимают Полина Шешелева и Егор Карнаухов, среди девушек лидирует София Дзепка. В мужском одиночном катании первую строчку после короткой программы занимает Лев Лазарев.

Таким образом, российские юниоры начали международный сезон сразу с убедительного результата, собрав лидерство во всех четырёх видах программы.