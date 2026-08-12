ISU ответил на вопрос о нейтральном статусе российских фигуристов

Российских фигуристов в нейтральном статусе будут объявлять перед соревнованиями как часть общего списка спортсменов. Об этом сообщили в Международном союзе конькобежцев (ISU).

«Нейтральные спортсмены объявляются в каждом отдельном соревновании как часть полного списка участников для каждого соревнования», — приводит сообщение РИА «Новости».

Журналисты задали ISU вопрос о нейтральном статусе Александры Степановой и Ивана Букина (танцы) и Анастасии Мишиной и Александра Галлямова (спортивные пары), которые не попали в заявку сборной России для участия в турнире серии Challenger в Японии.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что несколько российских фигуристов включены в предварительные заявки на турнир серии «Челленджер» в Токио. Соревнования пройдут 4–6 сентября и станут для них первым взрослым международным стартом после допуска в нейтральном статусе. В мужском одиночном катании заявлены Пётр Гуменник, Марк Кондратюк и Евгений Семененко, резервисты — Владислав Дикиджи и Николай Угожаев.