Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 12:27

ISU ответил на вопрос о нейтральном статусе российских фигуристов

Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Российских фигуристов в нейтральном статусе будут объявлять перед соревнованиями как часть общего списка спортсменов. Об этом сообщили в Международном союзе конькобежцев (ISU).

«Нейтральные спортсмены объявляются в каждом отдельном соревновании как часть полного списка участников для каждого соревнования», — приводит сообщение РИА «Новости».

Журналисты задали ISU вопрос о нейтральном статусе Александры Степановой и Ивана Букина (танцы) и Анастасии Мишиной и Александра Галлямова (спортивные пары), которые не попали в заявку сборной России для участия в турнире серии Challenger в Японии.

«Беспокоятся о флагах»: ISU заставил фигуриста Лазарева согласовывать костюмы перед Гран-при в Сиане
«Беспокоятся о флагах»: ISU заставил фигуриста Лазарева согласовывать костюмы перед Гран-при в Сиане

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что несколько российских фигуристов включены в предварительные заявки на турнир серии «Челленджер» в Токио. Соревнования пройдут 4–6 сентября и станут для них первым взрослым международным стартом после допуска в нейтральном статусе. В мужском одиночном катании заявлены Пётр Гуменник, Марк Кондратюк и Евгений Семененко, резервисты — Владислав Дикиджи и Николай Угожаев.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Фигурное катание
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar