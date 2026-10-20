«Доказывать всё заново»: Слуцкая оценила шансы Валиевой после возвращения к Тутберидзе

Возвращение Камилы Валиевой к Этери Тутберидзе не означает, что фигуристке будет проще добиться прежних результатов. Даже в знакомой тренировочной группе ей придётся заново доказывать своё мастерство и выдерживать серьёзную конкуренцию. Такое мнение высказала двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая в соцсетях.

«Возвращаться всегда непросто. Спортсмен уже другой, обстоятельства другие, задачи другие. И конкуренция в группе, безусловно, будет серьёзной. Знакомая тренировочная среда может стать преимуществом, но всё остальное предстоит доказывать работой», — сказала Слуцкая.

При этом Слуцкая поддержала решение Валиевой. Она считает, что фигурист должен самостоятельно выбирать команду, в которой видит возможности для дальнейшего развития. Работа со Светланой Соколовской, по её мнению, также была полезным этапом и дала Камиле новый профессиональный опыт.

Особенно тепло экс-фигуристка отозвалась о реакции Соколовской на уход воспитанницы. Тренер ограничилась короткой фразой: «Там ей будет лучше». Слуцкая призвала не искать в этих словах скрытого подтекста, отметив, что уважение к выбору спортсмена тоже говорит о профессионализме наставника.

«Мне кажется, сейчас Камиле особенно важно оказаться там, где она сама видит для себя перспективу и готова двигаться вперёд. А дальше всё покажет время. Я искренне желаю Камиле найти свой путь обратно к большим спортивным результатам», — заявила Слуцкая.

Возвращение на международную арену для Валиевой остаётся отдельной проблемой. В августе 2026 года Международный союз конькобежцев предоставил ей нейтральный статус, однако уже в сентябре отозвал разрешение. Фигуристка заявила, что намерена добиваться восстановления права выступать за рубежом с помощью юристов. Причины пересмотра допуска ISU публично не раскрыл.