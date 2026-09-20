Валиева заявила о борьбе за право выступать на международных турнирах

Камила Валиева намерена добиваться права снова выступать на международных соревнованиях. После контрольных прокатов сборной России 20-летняя фигуристка рассказала журналистам, что к делу уже подключились юристы.

«Юристы работают, мы будем бороться за свои права», — цитирует Валиеву «Матч ТВ».

В августе Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил Валиевой нейтральный статус. Он позволял фигуристке претендовать на участие в международных стартах в сезоне-2026/27. Однако в сентябре ISU пересмотрел решение и признал, что Валиева больше не соответствует требованиям для выступления в качестве индивидуального нейтрального атлета.

После завершения дисквалификации за нарушение антидопинговых правил Валиева вернулась к карьере. Сейчас она тренируется в группе Светланы Соколовской. Ранее фигуристка занималась у Этери Тутберидзе.

Ранее Life.ru писал, что Камила Валиева выйдет на лёд в рамках ледового шоу в Мексике. Это выступление станет для фигуристки одним из первых заметных появлений перед публикой после продолжительного перерыва.