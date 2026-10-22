Трусова едет покорять США, Семененко ждут в Финляндии: Россияне получили новые приглашения от ISU

Российские фигуристы Александра Игнатова (Трусова) и Евгений Семененко получили новые приглашения от Международного союза конькобежцев (ISU) на этапы Гран-при. Серебряную медалистку Олимпиады-2022 ждут в США, а двукратного чемпиона России — в Финляндии. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

«Мы получили приглашение на Александру Игнатову для участия в Гран-при США. Её маршрут для участия в Китае и Америке определён, всё в порядке. Также получили приглашение для участия в Гран-при в Финляндии для Евгения Семененко. Желаем нашим фигуристам спортивной удачи на этих турнирах», — рассказал Коган.

Таким образом, оба спортсмена получили возможность выступить на двух этапах международной серии. Ранее ISU пригласил Игнатову и Семененко на Кубок Китая, который пройдёт в Шэньчжэне с 6 по 8 ноября.

Американский этап Skate America запланирован на 13–15 ноября в Эверетте, а соревнования Finlandia Trophy состоятся в Хельсинки с 20 по 22 ноября.

Возможность дополнительных приглашений появилась после отказа ряда иностранных фигуристов от участия в турнирах. В частности, свои заявки отозвали американцы Эмбер Гленн и Эндрю Торгашев, израильтянка Мария Сенюк, финка Иида Кархунен, а также австрийская спортивная пара Габриэлла Иццо — Люк Майерхофер.

Игнатова и Семененко занимали первые строчки в списках запасных, поэтому получили возможность занять освободившиеся места. Накануне Коган заявлял, что российская федерация ожидает официальных приглашений от ISU.

Ранее Life.ru сообщал, что российские фигуристы получили шанс выступить на дополнительных этапах международного Гран-при. Тогда тренер Евгения Семененко Алексей Мишин объяснил, что спортсмен не сможет поехать на турнир в Канаду из-за сложностей с оперативным получением визы, но рассчитывает выступить в Финляндии.

В сезоне-2026/27 Трусова и Семененко уже успели завоевать медали на международных турнирах. В сентябре фигуристка, вернувшаяся к соревнованиям после рождения ребёнка, выиграла серебро на этапе серии «Челленджер» в Японии, а в октябре одержала победу на Мемориале Дениса Тена в Казахстане. Семененко начал сезон с бронзы на турнире в Токио, после чего завоевал золото на Мемориале Ондрея Непелы в Словакии, набрав 292,09 балла и опередив действующего олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова. Оба фигуриста выступают на международной арене в нейтральном статусе.