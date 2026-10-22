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Опубликовано 22 октября, 11:14

Трусова едет покорять США, Семененко ждут в Финляндии: Россияне получили новые приглашения от ISU

Трусова и Семененко получили приглашения на Гран-при в США и Финляндии

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко, Егор Алеев

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко, Егор Алеев

Российские фигуристы Александра Игнатова (Трусова) и Евгений Семененко получили новые приглашения от Международного союза конькобежцев (ISU) на этапы Гран-при. Серебряную медалистку Олимпиады-2022 ждут в США, а двукратного чемпиона России — в Финляндии. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

«Мы получили приглашение на Александру Игнатову для участия в Гран-при США. Её маршрут для участия в Китае и Америке определён, всё в порядке. Также получили приглашение для участия в Гран-при в Финляндии для Евгения Семененко. Желаем нашим фигуристам спортивной удачи на этих турнирах», — рассказал Коган.

Таким образом, оба спортсмена получили возможность выступить на двух этапах международной серии. Ранее ISU пригласил Игнатову и Семененко на Кубок Китая, который пройдёт в Шэньчжэне с 6 по 8 ноября.

Американский этап Skate America запланирован на 13–15 ноября в Эверетте, а соревнования Finlandia Trophy состоятся в Хельсинки с 20 по 22 ноября.

Возможность дополнительных приглашений появилась после отказа ряда иностранных фигуристов от участия в турнирах. В частности, свои заявки отозвали американцы Эмбер Гленн и Эндрю Торгашев, израильтянка Мария Сенюк, финка Иида Кархунен, а также австрийская спортивная пара Габриэлла Иццо — Люк Майерхофер.

Игнатова и Семененко занимали первые строчки в списках запасных, поэтому получили возможность занять освободившиеся места. Накануне Коган заявлял, что российская федерация ожидает официальных приглашений от ISU.

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Ранее Life.ru сообщал, что российские фигуристы получили шанс выступить на дополнительных этапах международного Гран-при. Тогда тренер Евгения Семененко Алексей Мишин объяснил, что спортсмен не сможет поехать на турнир в Канаду из-за сложностей с оперативным получением визы, но рассчитывает выступить в Финляндии.

В сезоне-2026/27 Трусова и Семененко уже успели завоевать медали на международных турнирах. В сентябре фигуристка, вернувшаяся к соревнованиям после рождения ребёнка, выиграла серебро на этапе серии «Челленджер» в Японии, а в октябре одержала победу на Мемориале Дениса Тена в Казахстане. Семененко начал сезон с бронзы на турнире в Токио, после чего завоевал золото на Мемориале Ондрея Непелы в Словакии, набрав 292,09 балла и опередив действующего олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова. Оба фигуриста выступают на международной арене в нейтральном статусе.

Больше новостей о выступлениях российских фигуристов — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Никита Никонов
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