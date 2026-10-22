Лукашенко подтвердил переговоры о переходе Гном Гномыча в сборную Белоруссии
Глава НОК Белоруссии подтвердил переговоры о переходе сына Плющенко
Обложка © ТАСС / URA.RU / Илья Московец
Президент Национального олимпийского комитета Белоруссии Виктор Лукашенко подтвердил, что обсуждалась возможность перехода фигуриста Александра Плющенко в сборную республики. Однако 13-летний сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в итоге предпочёл выступать за Азербайджан. Об этом глава НОК рассказал РИА «Новости».
«Слышал, что такие переговоры велись, но в итоге он выбрал другую страну», — заявил Лукашенко.
При этом руководитель белорусского олимпийского комитета подчеркнул, что продолжит поддерживать юного спортсмена независимо от его решения. По его словам, в Белоруссии всегда положительно относятся к российским атлетам.
Ранее бывший главный тренер белорусской сборной по фигурному катанию Олег Васильев рассказывал, что переход Плющенко-младшего обсуждался с российскими спортивными ведомствами и родителями фигуриста. По утверждению специалиста, договорённости сорвались из-за позиции руководства Белорусского союза конькобежцев.
В мае 2026 года стало известно, что Александр Плющенко получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил ему выступать за новую сборную. В сентябре спортсмен дебютировал на юниорском Гран-при в Анкаре, где занял 13-е место.
Ранее Life.ru сообщал, что Белоруссия направляла официальный запрос на переход Александра Плющенко. По данным СМИ, в мае российская федерация получила обращения сразу от двух стран — Белоруссии и Азербайджана. После того как семья фигуриста определилась с выбором, белорусская сторона отозвала свой запрос.