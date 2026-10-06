Сын Евгения Плющенко занял 109-е место в мировом рейтинге юниоров

13-летний Александр Плющенко занял 109-е место в мировом рейтинге юниоров сезона-2026/27. Об этом свидетельствуют данные классификации Международного союза конькобежцев (ISU), опубликованные после первых международных стартов фигуриста.

В нынешнем сезоне сын Евгения Плющенко представляет Азербайджан. На дебютном этапе юниорского Гран-при в Анкаре он стал 13-м, а затем улучшил результат и занял десятое место в Батуми.

В Турции фигурист набрал 171,65 балла по сумме двух программ. На соревнованиях в Грузии его результат вырос до 181,97 балла, что стало личным рекордом спортсмена на международной арене.

Невысокое положение Плющенко-младшего в классификации связано в том числе с тем, что он только начал выступать на международных турнирах и пока имеет небольшой запас рейтинговых очков. В его активе значатся 100 баллов.

Среди российских юниоров наиболее высокие результаты в нынешнем сезоне показывает Лев Лазарев, выступающий в нейтральном статусе. Он выиграл этапы Гран-при в Сиане и Бангкоке, а в зачёте самой юниорской серии идёт первым.

Ранее Александр Плющенко попросил не сравнивать его с отцом и напомнил, что он ещё ребёнок. Юный фигурист признался, что болезненно воспринимает критику и постоянные попытки сопоставлять его результаты с достижениями Евгения Плющенко. По словам спортсмена, он только начинает собственный путь в фигурном катании и хочет, чтобы его оценивали с учётом возраста и опыта, а не через карьеру знаменитого отца.