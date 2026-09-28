Плющенко-младший заявил, что мечтает выиграть несколько Олимпиад, как его отец

13-летний фигурист Александр Плющенко мечтает повторить олимпийские достижения своего отца Евгения Плющенко и выиграть несколько Олимпийских игр. Об этом спортсмен рассказал в интервью Sport24.

«Конечно, выиграть Олимпийские игры, потому что это самое лучшее, что может быть вообще в спорте. И вообще не одни, конечно. Начал бы, конечно, с одной Олимпиады, понятно. Это было бы прям круто. Я буду мечтать и идти к своей мечте. Если не мечтать, то вообще ничего не получится», — признался он.

Фигурист отметил, что сначала хотел бы добиться победы хотя бы на одной Олимпиаде, а затем двигаться дальше. По его словам, без большой мечты добиться результата в спорте невозможно.

Александр с этого сезона представляет Азербайджан на международных соревнованиях. В сентябре он дебютировал в юниорской серии Гран-при ISU: в Анкаре занял 13-е место, а на следующем этапе в Батуми поднялся на десятую строчку.

Первой Олимпиадой, на которую Плющенко-младший сможет попасть по возрасту, могут стать Игры 2034 года в Солт-Лейк-Сити. На Олимпиаду-2030 во Французских Альпах он ещё не будет проходить по возрастному цензу ISU.

Ранее Life.ru сообщал, что Александр Плющенко занял десятое место на этапе юниорского Гран-при ISU в Батуми. Фигурист набрал 181,97 балла по сумме двух программ, установив личный рекорд на международной арене.