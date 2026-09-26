Сын Плющенко занял десятое место на юниорском Гран-при ISU в Батуми

13-летний сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр занял десятое место на этапе юниорской серии Гран-при ISU в Батуми. Как следует из официальных результатов турнира, представляющий Азербайджан фигурист набрал 181,97 балла по сумме двух программ.

Этот результат стал новым личным рекордом Александра. После короткой программы Плющенко-младший шёл 11-м. В произвольной он показал восьмой результат, что позволило ему подняться на одну строчку в итоговом протоколе.

Победителем соревнований стал швейцарец Иэн Вайлер, получивший 221,72 балла. Серебро завоевал японец Хаято Окадзаки с результатом 217,27 балла. Его соотечественник Сэна Такахаси набрал 214,87 балла и замкнул тройку призёров.

Накануне Life.ru писал, что Александр Плющенко занял 11-е место после короткой программы на этапе юниорского Гран-при ISU в Батуми. Фигурист получил от судей 62,49 балла. Он откатал программу без заметных ошибок и улучшил результат по сравнению с предыдущим международным стартом. Тем не менее этого оказалось недостаточно, чтобы войти в первую десятку.