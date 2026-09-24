Сын Плющенко снова не попал в топ-10 на юниорском Гран-при в Батуми

Плющенко-младший откатал программу без заметных ошибок и улучшил результат по сравнению с предыдущим международным стартом. Тем не менее этого оказалось недостаточно, чтобы войти в первую десятку.

Для Александра это второй этап юниорской серии Гран-при в текущем сезоне. Всего несколько дней назад Life.ru писал, что на этапе в Анкаре Плющенко-младший занял итоговое 13-е место, набрав 171,65 балла по сумме двух программ. Тогда в короткой программе он был лишь 16-м, поэтому результат в Батуми стал для него шагом вперёд. Спортсмен представляет Азербайджан после получения спортивного гражданства этой страны в 2026 году.