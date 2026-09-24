Сын Плющенко снова не попал в топ-10 на юниорском Гран-при в Батуми
Александр Плющенко. Обложка © ТАСС / Илья Московец/URA.RU
13-летний Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, занял 11-е место после короткой программы на этапе юниорского Гран-при ISU в Батуми. Фигурист, выступающий за Азербайджан, получил от судей 62,49 балла.
Плющенко-младший откатал программу без заметных ошибок и улучшил результат по сравнению с предыдущим международным стартом. Тем не менее этого оказалось недостаточно, чтобы войти в первую десятку.
Лидером после короткой программы стал японец Сэна Такахаси, набравший 86,19 балла. Вторым идёт швейцарец Эан Вайлер с 81,17 балла, третьим — представитель Бельгии Денис Круглов с результатом 77,24. Произвольную программу юниоры покажут 25 сентября.
Для Александра это второй этап юниорской серии Гран-при в текущем сезоне. Всего несколько дней назад Life.ru писал, что на этапе в Анкаре Плющенко-младший занял итоговое 13-е место, набрав 171,65 балла по сумме двух программ. Тогда в короткой программе он был лишь 16-м, поэтому результат в Батуми стал для него шагом вперёд. Спортсмен представляет Азербайджан после получения спортивного гражданства этой страны в 2026 году.
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