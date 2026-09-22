«Не слишком любезны»: Олимпийские чемпионы вступились за Гном Гномыча после провала в Анкаре

Олимпийский чемпион, фигурист Илья Малинин поддержал комментатора ISU Марка Ханретти, вступившегося за 13-летнего Александра Плющенко после критики в соцсетях. Спортсмен разместил на своей странице фрагмент эфира с обращением к хейтерам Гном Гномыча после провала в Анкаре.

«Заметил в интернете огромное количество комментариев, которые были не слишком любезны по отношению к этому молодому человеку. Я считаю важным ещё раз подчеркнуть, что мы здесь, чтобы праздновать, продвигать и признавать усилия каждого, независимо от того, идёт ли речь о Евгении Плющенко, Илье Малинине или других величайших представителях нашего вида спорта», — сказал Ханретти.

Комментатор призвал уважать труд каждого фигуриста независимо от его результатов и известности. Репост Малинина пользователи расценили как поддержку Плющенко-младшего. Также американская чемпионка в фигурном катании Эмбер Гленн сделала в соцсетях репост видео Ханретти. Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях, победительница финала Гран-при, трёхкратная чемпионка США вслед за Малининым призвала лояльнее относиться к начинаниям юного спортсмена из звёздной семьи.

Напомним, Александру Плющенко 13 лет. На международном уровне он представляет Азербайджан, а тренируется под руководством отца. Этап в Анкаре стал для Гном Гномыча одним из первых стартов в юниорской серии Гран-при ISU. Спортсмен набрал 171,65 балла по сумме короткой и произвольной программ. Этот результат принёс ему 13-е место.