Сын Евгения Плющенко занял 13-е место на юниорском Гран-при по фигурному катанию

13-летний Александр Плющенко, известный как Гном Гномыч, завершил свой первый международный турнир на 13-м месте. Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко выступил на этапе юниорского Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Анкаре.

Плющенко-младший представляет Азербайджан. По итогам короткой и произвольной программ фигурист набрал 171,65 балла. Победил японец Дайя Эбихара (216,66 балла). Второе место занял украинец Егор Курцев (201,95).

Александр тренируется в академии «Ангелы Плющенко» с 2017 года, а также участвует в ледовых шоу вместе с отцом.

Переход спортсмена под флаг Азербайджана был утверждён Федерацией фигурного катания на коньках России в мае 2026 года. В российскую национальную сборную Плющенко-младший ранее не входил.

До этого Александр выступал преимущественно на российских соревнованиях. В марте 2025 года на мемориале Станислава Жука, ставшем для него первым всероссийским турниром, он занял 18-е место.

С сезона-2026/27 российские фигуристы получили возможность участвовать в международных соревнованиях ISU в нейтральном статусе. Плющенко-младший при этом весной перешёл в сборную Азербайджана.