«Всем злюкам привет»: Плющенко отреагировал на 16-е место сына, выступившего за Азербайджан

Евгений Плющенко ответил критикам после дебютного проката сына Александра на международном турнире под флагом Азербайджана. Фигурист занял лишь 16-е место в короткой программе на этапе юниорского Гран-при ISU в Анкаре.

Плющенко ответил хейтерам. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / plushenkoofficial

«Всем злюкам большой привет. Я хочу сказать вам честно: никакой катастрофы нет. То, что не получился один прыжок, — это не страшно. Бывает. Но у нас, как говорится, вся жизнь впереди», — сказал Плющенко.

Плющенко-младший пообещал продолжить борьбу и постараться показать хороший результат в произвольной программе. Этот прокат стал для него первым выступлением на турнире под эгидой ISU. Произвольную программу юноши представят 19 сентября.

За выступление 13-летний спортсмен получил 57,12 балла: 28,49 — за технику и 28,63 — за компоненты. Всего на лёд вышли 33 участника, следует из протокола ISU. Лидером после короткой программы стал японец Даия Эбихара, набравший 72,46 балла. Второе место занимает украинец Егор Курцев с результатом 71 балл, третье — южнокорейский фигурист Хабин Чхои, получивший 69,66 балла.