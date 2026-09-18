Сын Евгения Плющенко дебютировал на турнире ISU под флагом Азербайджана

Тринадцатилетний Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, провёл первый в карьере старт на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев. Фигурист, представляющий Азербайджан, занял 16-е место после короткой программы на этапе юниорского Гран-при в Анкаре, набрав 57,12 балла.

Лидерство после первого вида программы захватил японец Дайя Эбихара с результатом 72,46 балла. Второе место занимает украинец Егор Курцев (71,00), третье — представитель Южной Кореи Хабин Чой (69,66). Произвольную программу участники турнира покажут 19 сентября, в этот же день этап в Анкаре завершится.

Александр Плющенко с 2017 года занимается в академии «Ангелы Плющенко», основанной его отцом, и регулярно принимает участие в ледовых шоу вместе с ним. Дебют юного фигуриста на международной арене под флагом Азербайджана стал заметным событием для поклонников фигурного катания, следящих за спортивной династией Плющенко.

Стоит отметить, что с сезона-2026/27 Международный союз конькобежцев допустил отечественных фигуристов до международных соревнований в нейтральном статусе, однако на текущем этапе юниорского Гран-при россияне в мужском одиночном катании не заявлены.

Ранее Life.ru рассказывал, что Евгений Плющенко перенёс ледовое шоу «Белоснежка» на 7 января. Изначально шоу планировалось провести 30 и 31 октября в Ледовом дворце Санкт-Петербурга.