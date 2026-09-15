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Опубликовано 15 сентября, 15:36

«Зима близко»: Петросян выйдет на лёд в образе Арьи Старк из «Игры престолов»

Петросян посвятит новую произвольную программу Арье Старк из «Игры престолов»

Арья Старк и Аделия Петросян. Обложка © «Игра престолов», режиссёры Дэвид Наттер, Алан Тейлор, Алекс Грейвз, сценаристы Дэвид Бениофф, Джордж Р.Р. Мартин, © ТАСС / Валерий Шарифулин

Арья Старк и Аделия Петросян. Обложка © «Игра престолов», режиссёры Дэвид Наттер, Алан Тейлор, Алекс Грейвз, сценаристы Дэвид Бениофф, Джордж Р.Р. Мартин, © ТАСС / Валерий Шарифулин

Аделия Петросян посвятит произвольную программу сезона-2026/27 Арье Старк из сериала «Игра престолов». Об этом сообщается в фан-аккаунте в Telegram-канале трёхкратной чемпионки России по фигурному катанию.

Арья Старк — один из ключевых персонажей «Игры престолов». Младшая дочь лорда Эддарда Старка и леди Кейтилин Талли. Одна из немногих Старков, кто выжила в конце сериала. Более того, именно эта героиня в конце сериала убила Короля Ночи.

Основной состав сборной России по фигурному катанию выступит на контрольных прокатах 19 и 20 сентября в Москве. Аделия Петросян трижды становилась чемпионкой России. Ещё три раза она побеждала в Финале Гран-при России. На Олимпийских играх 2026 года в Италии спортсменка заняла шестое место.

Аделия Петросян может начать сезон на турнире в Батуми
Аделия Петросян может начать сезон на турнире в Батуми

Ранее сообщалось, что Аделия Петросян начала сотрудничество с тренером Инной Гончаренко. Спортсменка обратилась к специалисту, чтобы подготовиться к контрольным прокатам сборной России. В конце июля спортсменка также объявила об уходе из группы Этери Тутберидзе.

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Юлия Сафиулина
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