«Зима близко»: Петросян выйдет на лёд в образе Арьи Старк из «Игры престолов»

Аделия Петросян посвятит произвольную программу сезона-2026/27 Арье Старк из сериала «Игра престолов». Об этом сообщается в фан-аккаунте в Telegram-канале трёхкратной чемпионки России по фигурному катанию.

Арья Старк — один из ключевых персонажей «Игры престолов». Младшая дочь лорда Эддарда Старка и леди Кейтилин Талли. Одна из немногих Старков, кто выжила в конце сериала. Более того, именно эта героиня в конце сериала убила Короля Ночи.

Основной состав сборной России по фигурному катанию выступит на контрольных прокатах 19 и 20 сентября в Москве. Аделия Петросян трижды становилась чемпионкой России. Ещё три раза она побеждала в Финале Гран-при России. На Олимпийских играх 2026 года в Италии спортсменка заняла шестое место.