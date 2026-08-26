Аделия Петросян раскрыла, с кем готовится к контрольным прокатам после ухода от Тутберидзе

19-летняя фигуристка Аделия Петросян начала сотрудничество с тренером Инной Гончаренко. Спортсменка обратилась к специалисту, чтобы подготовиться к контрольным прокатам сборной России.

«Я подтверждаю, что начала сотрудничество с Инной Германовной Гончаренко. Очень благодарна ей за то, что она согласилась помочь мне подготовиться к контрольным прокатам в сжатые сроки», — написала фигуристка в телеграм-канале.

Инна Гончаренко — заслуженный тренер России по фигурному катанию, специалист ЦСКА. Она воспитала ряд известных спортсменов, среди которых чемпионка мира среди юниоров и призёр чемпионатов мира Елена Радионова, а также Сергей Воронов и Максим Ковтун.

В конце июля Петросян объявила об уходе из группы Этери Тутберидзе. Сейчас стороны рассматривают возможность продолжения совместной работы после подготовки к ближайшему старту.

Контрольные прокаты основного состава сборной России пройдут 19–20 сентября в Москве. Петросян является трёхкратной чемпионкой России и трёхкратной победительницей Финала Гран-при России. На Олимпиаде-2026 в Италии она заняла шестое место.

Напомним, что Аделия Петросян ушла из тренерского штаба Этери Тутберидзе в конце июля. Она отмечала, что решение далось ей непросто, но фигуристка благодарна тренерам за проделанную работу.