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Регион
26 августа, 18:28

Аделия Петросян раскрыла, с кем готовится к контрольным прокатам после ухода от Тутберидзе

Аделия Петросян начала подготовку к сезону с новым тренером Инной Гончаренко

Обложка © Telegram/ Adeliya

Обложка © Telegram/ Adeliya

19-летняя фигуристка Аделия Петросян начала сотрудничество с тренером Инной Гончаренко. Спортсменка обратилась к специалисту, чтобы подготовиться к контрольным прокатам сборной России.

«Я подтверждаю, что начала сотрудничество с Инной Германовной Гончаренко. Очень благодарна ей за то, что она согласилась помочь мне подготовиться к контрольным прокатам в сжатые сроки»,написала фигуристка в телеграм-канале.

Инна Гончаренко — заслуженный тренер России по фигурному катанию, специалист ЦСКА. Она воспитала ряд известных спортсменов, среди которых чемпионка мира среди юниоров и призёр чемпионатов мира Елена Радионова, а также Сергей Воронов и Максим Ковтун.

В конце июля Петросян объявила об уходе из группы Этери Тутберидзе. Сейчас стороны рассматривают возможность продолжения совместной работы после подготовки к ближайшему старту.

Контрольные прокаты основного состава сборной России пройдут 19–20 сентября в Москве. Петросян является трёхкратной чемпионкой России и трёхкратной победительницей Финала Гран-при России. На Олимпиаде-2026 в Италии она заняла шестое место.

Аделия Петросян окончила первый курс балетмейстерского факультета ГИТИСа
Аделия Петросян окончила первый курс балетмейстерского факультета ГИТИСа

Напомним, что Аделия Петросян ушла из тренерского штаба Этери Тутберидзе в конце июля. Она отмечала, что решение далось ей непросто, но фигуристка благодарна тренерам за проделанную работу.

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Полина Никифорова
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