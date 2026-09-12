Аделия Петросян может начать сезон на турнире в Батуми

Трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян может начать новый сезон на международном турнире Trialeti Trophy в грузинском Батуми. Фигуристку включили в предварительную заявку, сообщил РИА «Новости» источник, близкий к ситуации.

«Аделия Петросян внесена в заявку турнира», — рассказал собеседник агентства.

Окончательное решение будет принято после контрольных прокатов сборной России. Тренерский штаб оценит готовность спортсменки и только затем определится с её поездкой в Грузию. Trialeti Trophy входит в серию «Челленджер» Международного союза конькобежцев. Соревнования пройдут на Batumi Ice Arena с 1 по 4 октября.

В межсезонье Петросян ушла из группы Этери Тутберидзе и начала работать с Инной Гончаренко. Позднее фигуристка подтвердила, что намерена продолжить карьеру и выступать в сезоне-2026/27.

Ранее сообщалось, что фигуристка Александра Трусова со своим супругом Макаром Игнатовым присоединятся к новому шоу Евгении Медведевой «Дискотека 90-х на льду». Российская спортсменка подтвердила своё участие, отметив, что постановку покажут 2 октября на «ЦСКА Арене».