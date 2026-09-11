Россияне Бойкова и Козловский получили приглашение на Гран-при в Финляндии

Российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получила приглашение на этап Гран-при по фигурному катанию в Хельсинки. Турнир пройдёт в столице Финляндии. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Россияне заняли место в списке запасных после того, как французская пара Луиза Эрхард и Маттис Пеллегри снялась с соревнований. Бойкова и Козловский стали первыми кандидатами на замену после победы на турнире Kinoshita Group Cup. По правилам хозяева этапа могли выставить собственную пару из топ-75 рейтинга ISU. Однако сейчас ни один финский дуэт не входит даже в первую сотню мирового рейтинга.