Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 сентября, 18:29

Россияне Бойкова и Козловский получили приглашение на Гран-при в Финляндии

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / boikovaxkozlovskii

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / boikovaxkozlovskii

Российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получила приглашение на этап Гран-при по фигурному катанию в Хельсинки. Турнир пройдёт в столице Финляндии. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

«Финская федерация фигурного катания прислала приглашение к участию Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому», — приводит его слова ТАСС.

Российские фигуристы заняли весь пьедестал на турнире Kinoshita Cup в Токио
Российские фигуристы заняли весь пьедестал на турнире Kinoshita Cup в Токио

Россияне заняли место в списке запасных после того, как французская пара Луиза Эрхард и Маттис Пеллегри снялась с соревнований. Бойкова и Козловский стали первыми кандидатами на замену после победы на турнире Kinoshita Group Cup. По правилам хозяева этапа могли выставить собственную пару из топ-75 рейтинга ISU. Однако сейчас ни один финский дуэт не входит даже в первую сотню мирового рейтинга.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Фигурное катание
  • Финляндия
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar