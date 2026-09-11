Россияне Бойкова и Козловский получили приглашение на Гран-при в Финляндии
Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / boikovaxkozlovskii
Российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получила приглашение на этап Гран-при по фигурному катанию в Хельсинки. Турнир пройдёт в столице Финляндии. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.
«Финская федерация фигурного катания прислала приглашение к участию Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому», — приводит его слова ТАСС.
Россияне заняли место в списке запасных после того, как французская пара Луиза Эрхард и Маттис Пеллегри снялась с соревнований. Бойкова и Козловский стали первыми кандидатами на замену после победы на турнире Kinoshita Group Cup. По правилам хозяева этапа могли выставить собственную пару из топ-75 рейтинга ISU. Однако сейчас ни один финский дуэт не входит даже в первую сотню мирового рейтинга.
Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.