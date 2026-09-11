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Опубликовано 11 сентября, 17:10

У Бойковой и Козловского выросли шансы на этап Гран-при ISU в Финляндии

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Французская спортивная пара Луиза Эрхард и Маттис Пеллегрис снялась с этапа Гран-при ISU в Финляндии, сообщается на сайте федерации.

Первыми в очереди на освободившуюся квоту являются российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — именно они должны заменить французов. Хозяева этапа, финны, могут заявить свою пару из топ-75 рейтинга ISU, однако сейчас ни одна финская спортивная пара не входит даже в первую сотню.

Российские фигуристы заняли весь пьедестал на турнире Kinoshita Cup в Токио
Российские фигуристы заняли весь пьедестал на турнире Kinoshita Cup в Токио

Ранее после турнира Kinoshita Group Cup в Токио ISU опубликовал список запасных на этапы Гран-при. Первыми в нём значатся Владислав Дикиджи и пара Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, а также Екатерина Чикмарёва — Матвей Янченков и Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев, при этом гарантированного места в основной заявке у них пока нет. Пётр Гуменник, выполнивший в Токио технический минимум, в перечне не значится, а российских одиночниц и танцевальных дуэтов в документе нет.

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Анастасия Никонорова
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