У Бойковой и Козловского выросли шансы на этап Гран-при ISU в Финляндии

Французская спортивная пара Луиза Эрхард и Маттис Пеллегрис снялась с этапа Гран-при ISU в Финляндии, сообщается на сайте федерации.

Первыми в очереди на освободившуюся квоту являются российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — именно они должны заменить французов. Хозяева этапа, финны, могут заявить свою пару из топ-75 рейтинга ISU, однако сейчас ни одна финская спортивная пара не входит даже в первую сотню.

Ранее после турнира Kinoshita Group Cup в Токио ISU опубликовал список запасных на этапы Гран-при. Первыми в нём значатся Владислав Дикиджи и пара Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, а также Екатерина Чикмарёва — Матвей Янченков и Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев, при этом гарантированного места в основной заявке у них пока нет. Пётр Гуменник, выполнивший в Токио технический минимум, в перечне не значится, а российских одиночниц и танцевальных дуэтов в документе нет.