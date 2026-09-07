Дикиджи и Бойкова с Козловским стали первыми запасными на Гран-при ISU

Владислав Дикиджи и спортивная пара Александра Бойкова — Дмитрий Козловский стали первыми в списке запасных на этапы Гран-при ISU. Международный союз конькобежцев опубликовал перечень после завершения турнира Kinoshita Group Cup в Токио.

Помимо них, в документ вошли Екатерина Чикмарёва — Матвей Янченков и Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев. Все они пока не получили гарантированного места в основной заявке серии.

При этом Пётр Гуменник, которому в Токио удалось выполнить технический минимум, в опубликованном перечне не значится. Среди женщин-одиночниц российских спортсменок в документе пока нет. Не представлены в нём и российские танцевальные дуэты.

Напомним, российские фигуристы Александр Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли соревнования спортивных пар на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Cup в Токио. По сумме двух программ они набрали 203,66 балла. За короткую программу дуэт получил 72,25 балла, за произвольную — 131,41. Вторыми стали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков с результатом 202,55 балла. Тройку замкнули Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, набравшие 189,94 балла.