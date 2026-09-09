Трусова и Игнатов выйдут на лёд вместе в новом шоу Евгении Медведевой

Александра Трусова и со своим супругом Макаром Игнатовым присоединятся к новому шоу Евгении Медведевой «Дискотека 90-х на льду». Российская фигуристка подтвердила своё участие, отметив, что постановку покажут 2 октября на «ЦСКА Арене».

В программе также примет участие муж Медведевой Ильдар Гайнутдинов. Для вечера он готовит отдельный хореографический номер.

Состав участников объединит известных представителей фигурного катания разных поколений. На площадке появятся Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Елизавета Туктамышева, Александр Энберт, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. К ним присоединятся Дмитрий Алиев, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Аделина Сотникова, Татьяна Волосожар и Максим Траньков.

Музыкальную часть вечера посвятят хитам 90-х. Для зрителей выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, певица Акула, а также группы «Блестящие», «Стрелки» и «Вирус». Спортсмены представят специально подготовленные номера под композиции этого периода.

Напомним, что Александра Трусова недавно вернулась на международные соревнования после родов, чем поразила общественность. В произвольной программе на турнире Kinoshita Group Cup в Токио она исполнила четверной лутц. Помимо этого сложнейшего прыжка, Трусова продемонстрировала тройной риттбергер и тройной сальхов. Затем последовал каскад тройной лутц – тройной сальхов. Ещё одним элементом программы стала секвенция тройной лутц – ойлер – тройной сальхов – двойной аксель. Завершила набор прыжков фигуристка сольным двойным акселем.