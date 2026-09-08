«Я сложный человек»: Трусова поблагодарила Тутберидзе после серебра в Японии

Александра Трусова (Игнатова) подвела итоги первого международного старта после четырёхлетнего перерыва. В Японии фигуристка завоевала серебряную медаль, а после возвращения домой опубликовала в соцсетях фотографии с тренером Этери Тутберидзе.

«Спасибо всем тренерам ТШТ за терпение, понимание и поддержку. Я сложный человек, и с возрастом работа со мной становится все труднее. Но несмотря на все сложности, мы работали вместе на результат, и результат вышел достойный», — написала спортсменка.

Высоко оценила фигуристка и вклад Федерации фигурного катания России. По её словам, решение отправить её на первый международный старт после четырёхлетнего перерыва было серьёзным риском, и она надеется, что смогла его оправдать. Не остались без внимания и самые близкие люди. Александра поблагодарила Макара, маму и Мишану за веру в неё и призналась, что ещё никто не поддерживал её настолько сильно.

Особые слова достались болельщикам, которые ждали возвращения фигуристки. Именно их поддержка, призналась Трусова, стала одной из причин, по которым она решила снова выйти на лёд. В Токио спортсменка заняла второе место на турнире Kinoshita Group Cup. За две программы она получила 221,06 балла, уступив японке Мао Шимаде. Серебряный результат стал для Трусовой успешным возвращением на международную арену после длительного перерыва. В произвольной программе она чисто исполнила четверной лутц.

Ранее серебряная медаль Александры Игнатовой (Трусовой) после турнира в Токио неожиданно оказалась в руках её сына Михаила. Фигуристка после соревнований общалась с журналистами вместе с ребёнком и во время беседы передала ему награду. Долго любоваться медалью мальчик не стал и почти сразу попытался её снять. Реакцию сына спортсменка встретила с улыбкой.