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Опубликовано 6 сентября, 10:35

Трусова вернулась — и сразу бахнула четверной: как россиянка удивила Токио

Фигуристка Александра Трусова исполнила четверной лутц в Токио

Обложка © ТАСС/Терещенко Михаил

Обложка © ТАСС/Терещенко Михаил

Возвращение Александры Трусовой на международные соревнования получилось эффектным: в произвольной программе Kinoshita Group Cup российская фигуристка исполнила четверной лутц. Помимо сложнейшего прыжка, спортсменка включила в программу тройной риттбергер и тройной сальхов. Следом она выполнила каскад тройной лутц — тройной сальхов.

Ещё одним элементом стала секвенция тройной лутц — ойлер — тройной сальхов — двойной аксель. Завершила набор прыжков Трусова сольным двойным акселем.

Итог за произвольную программу составил 146,14 балла. В общей сложности россиянка набрала 221,06 балла. Международный турнир в Токио стал для Трусовой первым после Олимпиады 2022 года. На Играх в Пекине фигуристка завоевала серебряную медаль.

Русские вернулись! Трусова взяла серебро, Дикиджи победил — итоги россиян на Kinoshita Group Cup 2026
Русские вернулись! Трусова взяла серебро, Дикиджи победил — итоги россиян на Kinoshita Group Cup 2026

Ранее сообщалось, что в соревнованиях танцевальных дуэтов первое место заняли представляющие Грузию Диана Дэвис и Глеб Смолкин, а серебряные медали достались россиянам Василисе Кагановской и Максиму Некрасову. Лидеры захватили преимущество ещё после ритм-танца, набрав 79,74 балла. Произвольная программа принесла грузинской паре ещё 109,25 балла, а итоговый результат составил 188,99.

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Милена Скрипальщикова
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