Плющенко перенёс ледовое шоу «Белоснежка» на 7 января

Евгений Плющенко перенёс петербургские показы ледового шоу «Белоснежка» с конца октября на 7 января 2027 года. Причиной стало участие фигуристов постановки в международных соревнованиях, сообщил двукратный олимпийский чемпион.

Изначально шоу планировалось провести 30 и 31 октября в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Теперь зрителей будут ждать 7 января на СКА Арене. Информация о переносе уже появилась у билетных операторов.

Плющенко рассчитывает, что новая дата пойдёт постановке на пользу и позволит показать сказку уже в разгар новогодних праздников.

«Более чем уверен, что шоу пройдёт грандиозно в новогодние праздники», — написал фигурист.

Главную роль Белоснежки в постановке исполнит олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Анна Щербакова. В составе также заявлен чемпион Европы Дмитрий Алиев, которому досталась роль принца.

«Белоснежка» объединяет фигурное катание, балет и театральную постановку. В основу спектакля легла классическая сказка, а одним из музыкальных мотивов стали «Времена года» Антонио Вивальди.

У зрителей, уже купивших билеты на октябрьские показы, изменится не только дата, но и площадка. Согласно информации билетного оператора, прежние билеты на перенесённые сеансы действовать не будут — новые должны предоставить позднее.