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23 августа, 14:06

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Миура и Кихара помолвились на льду

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ riku9111

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ riku9111

Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара объявили о помолвке спустя несколько месяцев после завершения карьеры. Совместное заявление олимпийские чемпионы опубликовали в соцсетях и показали кадры с обручальым кольцом на льду.

Рику Миура и Рюити Кихара. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ riku9111

Рику Миура и Рюити Кихара. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ riku9111

Рику Миура и Рюити Кихара. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ riku9111

Рику Миура и Рюити Кихара. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ riku9111

На фотографиях 34-летний Кихара стоит на одном колене на льду и протягивает кольцо 24-летней избраннице. На другом снимке спортсмены улыбаются и показывают украшения. По их словам, спорт объединил их и, проводя столько времени вместе, они поняли, что больше не могут друг без друга.

«И в счастливые, и в трудные времена мы прошли через множество моментов вместе, поддерживая друг друга на всём пути. Со временем мы стали неотъемлемой частью жизни друг друга — людьми, без которых уже невозможно представить свою жизнь», — рассказали фигуристы.

Миура и Кихара выступали вместе с 2019 года. В феврале они стали первой японской парой, завоевавшей олимпийское золото в фигурном катании, победив на Играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо. На их счету также два серебра Олимпиад в командном турнире и победы на чемпионатах мира 2023 и 2025 годов. В апреле спортсмены объявили об уходе из соревновательного спорта.

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Ранее сообщалось, что российские фигуристы выиграли все дисциплины на юниорском этапе Гран-при ISU, который прошёл в китайском Сиане с 20 по 22 августа. Это стало первым крупным успехом после возвращения спортсменом на международную арену в нейтральном статусе, которое одобрили с сезона-2026/27.

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Татьяна Миссуми
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