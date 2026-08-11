Рублёвка за миллиард и доходы с детей: зачем Плющенко ещё просит господдержку для своих шоу Оглавление Сын, гранты и оправдания: как Плющенко настроил против себя всех «Здесь деградация»: как оправдания Плющенко обернулись против него Академии и бухгалтерии: сколько на самом деле зарабатывает Плющенко Плата за лёд и суды с родителями: сколько стоят «Ангелы Плющенко» Почему от Плющенко ушли Сарновские Особняк на Рублёвке и скромные фирмы: империя Плющенко и Рудковской Евгений Плющенко отлично устроился. Россия выделяет миллионы на его коммерческие шоу, в которых танцуют его же ученики. Но он хочет новые гранты. Как ведёт дела и живёт Плющенко — в статье Life.ru. 10 августа, 21:45 4334 4334 Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © РИА Новости / Пелагия Тихонова, Максим Блинов, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сын, гранты и оправдания: как Плющенко настроил против себя всех

За последние три месяца Евгений Плющенко умудрился настроить против себя самые широкие слои общества.

В конце мая 2026 года его сын Гном Гномыч сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать в фигурном катании за другую страну. Вышло очень странно, потому что ранее старший Плющенко божился, что на месте спортсменов «не стал бы менять гражданство и не стал бы никому советовать так делать».

В июне 2026 года Евгений Плющенко запросил у властей России грант в 24,1 млн рублей на создание нового ледового шоу «Снежная королева». Народ возмутился, мол, почему государство в такое сложное время должно спонсировать чисто коммерческий проект. Сам фигурист в заявке написал, что его шоу поможет «сохранению русской культуры», «защите традиционных ценностей» и «воспитанию патриотов».

Если грант выделят, то это будет уже второй для Плющенко за период спецоперации. В 2023 году его структуры получали 43 млн госрублей на ледовые шоу «Русские сезоны», «Русская сказка» и «Снегурочка».

«Здесь деградация»: как оправдания Плющенко обернулись против него

В июле – августе Евгений Плющенко вдруг начал оправдываться. Высказался и про сына, сменившего спортивное гражданство, и про запрошенный грант. Получилось только хуже.

— Здесь он (сын. — Прим. ред.) никому не нужен. Ему надо выходить на международную арену. Потому что, конечно, у нас здесь идёт деградация, честно скажу. Ездить в Киров, в Пермь — это, конечно, великолепно. В Екатеринбург, в Подмосковье — это здорово. Но это деградация наших спортсменов, — горячился Плющенко, добавляя, что вот за границей шансы сына просто «великолепные».

А на днях двукратный олимпийский чемпион поплакался журналистам, что его академии фигурного катания совсем не приносят денег.

— Это не наш доход и не наш бизнес, изначально академия строилась под моих детей Александра и Арсения. Мы начали разрастаться, стало много спортсменов, условия одни из лучших. Это неприбыльная история. Не исключено, что будет построена ещё одна ледовая арена в Подмосковье. Но пока [мы] в минусе, — посетовал Плющенко.

Если сопоставить слова фигуриста с данными сервиса «СПАРК», то складывается иная картина.

Плющенко просит поддержать его ледовые шоу. Фото © РИА Новости / Александр Вильф

Академии и бухгалтерии: сколько на самом деле зарабатывает Плющенко

Сейчас в России существуют сразу три организации с одинаковым названием «Академия фигурного катания "Ангелы Плющенко"», различаются лишь адреса и ИНН.

Первая компания была учреждена фигуристом в 2017 году для управления ледовой школой в подмосковном Одинцове. За последние пять лет её суммарная выручка достигла 560 млн рублей, однако чистые доходы за то же время едва подобрались к 38 млн рублей. В бухгалтерии есть и другие странности. Например, куда девались доходы от госконтрактов. Так, в 2023–2026 годах компания сдавала ледовую арену в аренду училищу олимпийского резерва, общая вырученная сумма — почти 40 млн рублей.

Вторая компания основана Плющенко в 2018 году для управления ледовой школой в Москве. Её показатели заметно лучше. За последние пять лет суммарная выручка достигла 405 млн рублей, а чистая прибыль превысила 121 млн.

Третья по счёту «Академия фигурного катания "Ангелы Плющенко"» имеет форму Автономной некоммерческой организации дополнительного образования — прозрачной отчётности нет.

При этом остается неясным, какое юрлицо управляет недавно открывшимся филиалом «Ангелов Плющенко» в Кемерове.

Плата за лёд и суды с родителями: сколько стоят «Ангелы Плющенко»

Цены в академиях Плющенко кусаются: от 35 до 80 тысяч рублей за месячный абонемент, плюс отдельно оплачиваются индивидуальные занятия (стоимость договорная) и проживание (от 5 тысяч рублей в сутки). Складывается ощущение, что указанные на сайте цены либо старые, либо занижены, ведь ещё десять лет назад сообщалось, что месяц занятий там стоит до 150 тысяч рублей.

Сверху могут потребовать возместить тренерские расходы. Их размер за девять месяцев составит 1,8 млн рублей. Это следует из резонансного дела ««Ангелы Плющенко» против Наталии Парсеговой». Суть примерно такая: мать юной фигуристки Арины Парсеговой забрала её из школы Плющенко и перевела в академию Тутберидзе; юристы олимпийского чемпиона в ответ подали иск, потребовав возместить все расходы на девочку. Далее компания Плющенко уверенно выиграла суд. Главным аргументом стал контракт, ранее подписанный между академией и Парсеговыми на восемь лет вперёд. Разорвать его без последствий для семьи обучающегося ребёнка нельзя.

Фото © РИА Новости / Сергей Бобылев

У Натальи Парсеговой своя правда: во-первых, она тогда овдовела и средств ей стало элементарно не хватать; во-вторых, один из тренеров якобы был груб с детьми (этого тренера недавно обвиняли в домогательствах. — Прим. ред.); в-третьих, её дочку якобы регулярно привлекали, эксплуатируя с 9 утра до 9 вечера, в ледовые шоу и на съёмки в рекламе; в-четвёртых, никаких тренерских расходов якобы не существовало в принципе, так как все траты ежемесячно гасились рекламными спонсорами.

Эта история длится уже третий год. Несмотря на решение суда, точку в ней ставить рано.

— Психологически это уничтожение уже даже не спортсмена (дочки. — Прим. ред.), а просто человека. Там есть некая борьба, нет какой-то системы, что будет поставлена тренировка для результата. Есть какая-то своя система, скорее больше похожая на шоу-бизнес, чем на тренировочный процесс, — выразила мнение Наталия Парсегова.

Рассерженная мать рискует. Юристы «Ангелов Плющенко» готовят ещё один иск, на этот раз о защите чести и достоинства.

Почему от Плющенко ушли Сарновские

Похожая ситуация сложилась с молодыми фигуристами Никитой и Софией Сарновскими. Они находились в системе Плющенко около 7 лет, а потом вдруг ушли к Тутберидзе.

София Сарновская. Фото © ТАСС / Софья Сандурская

Основной версией, объясняющей их внезапный уход, называют напряжённую атмосферу внутри самой академии. Речь о конфликте вокруг скандально известной Ирины Костылевой — матери фигуристки Елены Костылевой (одной из главных учениц Плющенко). В прошлом году Костылева-старшая публично обозвала Софию Сарновскую, обвинив в том, что та якобы сбила Костылевой-младшей первый тройной аксель и мешала готовиться к следующему прыжку.

По мнению Life.ru, причина другая. У Сарновских, вероятно, просто истёк восьмилетний контракт, уйти раньше они просто не могли из-за огромных неустоек.

Любопытный факт: Наталия Парсегова в своё время жаловалась на травлю своей дочери со стороны матери Сарновских.

Особняк на Рублёвке и скромные фирмы: империя Плющенко и Рудковской

Особняк Яны Рудковской на Рублёвке. Фото © pro-dachnikov.com

Помимо ледовых академий у звёздной пары есть и другие бизнесы, однако многие из них на бумаге выглядят плохо. Интернет-журнал «Posta-Magazine» формально приносит 40–200 тысяч рублей прибыли в год. Смешная цифра для Плющенко и Рудковской. Промоутерская фирма «Планета плюс» показывает убытки, в среднем минус 250 тысяч рублей каждый год. Впервые принесла прибыль — 7 млн рублей — недавно учреждённая компания по производству парфюмерии «Красота в деталях». В ноль работает фирма «Лебединое озеро», вероятно, её учреждали на будущее, чтобы застолбить название. Скоро откроется гостиница «Русские сезоны»: пока доходов там нет. Деньги за ледовые шоу супруги, скорее всего, получают по линии своих ИП.

О богатстве Плющенко и Рудковской ходят легенды. Life.ru уже подробно писал об их умопомрачительных тратах и роскошном жилье. Они живут на Рублёвке в трёхэтажном особняке с башенками. Его площадь тысяча квадратов. Внутри восемь спален, несколько ванных комнат, бассейн, тренажёрный зал и даже хоккейная площадка, а также коллекция антикварной мебели. Придомовая территория занимает почти гектар и украшена инсталляцией с шахматами. Флагманская школа «Ангелов Плющенко» находится буквально в ста метрах. Стоимость такой недвижимости может достигать миллиарда рублей.

В 2023–2024 году Евгений Плющенко, похоже, закрыл два транспортных залога. Один — по Mercedes-Benz G-серии, который теперь стоит около 30 млн, другой — по минивэну Mercedes-Benz V-класс за 15 млн рублей.

Авторы Пётр Егоров