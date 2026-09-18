Фигуристка Сарновская заявила, что особо не переживала из-за ухода от Плющенко

Фигуристка София Сарновская призналась, что последние два месяца в академии Евгения Плющенко оказались для неё тяжёлыми морально. При этом само решение сменить тренерский штаб не вызвало сильных переживаний. В марте спортсменка вместе с братом Никитой перешла к Этери Тутберидзе.

«Решение давалось довольно… Ну, думаю, средне. Не могу сказать, что я прямо сильно переживала», — рассказала Сарновская «Чемпионату».

Сожаления были связаны прежде всего с расставанием с друзьями. Со многими из них София ежедневно виделась на протяжении пяти-шести-семи лет. Прежде чем обратиться к родителям, брат и сестра обсудили ситуацию между собой. Родные замечали их состояние и беспокоились, поэтому с пониманием отнеслись к разговору о переходе.

Ранее Евгений Плющенко отреагировал на уход Никиты и Софии Сарновских, заявив, что за семь лет работы в академии они стали спортсменами высокого уровня. Их успехи тренер связал со своей методикой и усилиями команды.