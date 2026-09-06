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Регион
Опубликовано 6 сентября, 11:32

Рио Наката назвал российских фигуристов звёздами

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Японский фигурист Рио Наката заявил, что рад возможности снова соревноваться с российскими спортсменами на международном турнире. На Kinoshita Group Cup в Токио он отдельно отметил Владислава Дикиджи, Петра Гуменника и других россиян.

«Фигурное катание — это прыжки и чистое скольжение. В этом плане Юдзуру Ханю и российские спортсмены — звёзды. С другой стороны, мы смотрим программы Гуменника и Дикиджи. Я рад, что мы смогли посоревноваться», — сказал Наката.

Японец добавил, что следит за прокатами российских фигуристов и лично общается с Никитой Сарновским.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Владислав Дикиджи выиграл Kinoshita Group Cup в Токио. В произвольной программе россиянин чисто исполнил четыре четверных прыжка и по сумме двух прокатов набрал 265,68 балла. Евгений Семененко также поднялся на пьедестал, завоевав бронзу.

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Больше новостей о фигурном катании и международных турнирах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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