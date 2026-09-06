«Боюсь, как за себя»: Фролова запереживала за Трусову из-за инцидента с бортиком на турнире

Российская фигуристка Анна Фролова рассказала об инциденте с бортиком на турнире Kinoshita Group Cup, из-за которого запереживала за Александру Трусову. После своего проката она старалась как можно быстрее покинуть лёд, чтобы коллега по команде успела полноценно раскатиться перед произвольной программой, но сотрудник оказался слишком медлительным.

По словам Фроловой, человек, открывавший бортик, делал это слишком медленно. Спортсменка переживала, что у Трусовой останется мало времени на подготовку к прокату, в котором был заявлен четверной лутц.

«Я хотела поскорее уйти со льда, чтобы у Саши было время раскатиться — у неё всё же четверной лутц. Я за неё боюсь так же, как за себя. Рада, что у нас всё хорошо сложилось», — рассказала Фролова.

Ранее Life.ru рассказывал, что Александра Трусова и Анна Фролова завоевали медали Kinoshita Group Cup в Японии. Трусова завершила соревнования с серебром, а Фролова поднялась на третью ступень пьедестала. Для российских фигуристок турнир стал одним из первых крупных международных стартов после расширения допуска.