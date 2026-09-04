«Думала, это будет позже»: Японская фигуристка приятно удивилась быстрому возвращению россиян на лёд

Четырёхкратная чемпионка мира среди юниоров Мао Симада призналась, что не ожидала увидеть российских фигуристов на международном турнире уже в сентябре. Японку также впечатлили мягкость катания россиян и высокий четверной прыжок Александры Игнатовой (Трусовой), рассказала спортсменка корреспонденту «Матч ТВ».

«Не ожидала, что российские фигуристы вернутся на этот турнир в сентябре, думала, что это будет попозже. Когда я тренировалась с ними, смотрела, как они мягко исполняют свои программы, и это меня впечатлило», — заявила Симада.

Россияне выступают на проходящем в Токио Kinoshita Group Cup в нейтральном статусе. Возвращение состоялось после более чем четырёхлетнего отсутствия наших спортсменов на полноценных международных стартах.В короткой программе Симада набрала 78,84 балла, а Игнатова — 74,92. Японская фигуристка отдельно отметила чистоту выступления россиянки и высоту её четверного прыжка.

«У неё очень красивое, чистое выступление. У неё очень высокий четверной прыжок, это пример для меня», — подчеркнула Симада.