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Опубликовано 4 сентября, 11:49

«Думала, это будет позже»: Японская фигуристка приятно удивилась быстрому возвращению россиян на лёд

Фигуристка Симада призналась, что не ожидала возвращения россиян уже в сентябре

Мао Симада. Обложка © ТАСС / IMAGO / Mauri Levandi

Мао Симада. Обложка © ТАСС / IMAGO / Mauri Levandi

Четырёхкратная чемпионка мира среди юниоров Мао Симада призналась, что не ожидала увидеть российских фигуристов на международном турнире уже в сентябре. Японку также впечатлили мягкость катания россиян и высокий четверной прыжок Александры Игнатовой (Трусовой), рассказала спортсменка корреспонденту «Матч ТВ».

«Не ожидала, что российские фигуристы вернутся на этот турнир в сентябре, думала, что это будет попозже. Когда я тренировалась с ними, смотрела, как они мягко исполняют свои программы, и это меня впечатлило», — заявила Симада.

Россияне выступают на проходящем в Токио Kinoshita Group Cup в нейтральном статусе. Возвращение состоялось после более чем четырёхлетнего отсутствия наших спортсменов на полноценных международных стартах.В короткой программе Симада набрала 78,84 балла, а Игнатова — 74,92. Японская фигуристка отдельно отметила чистоту выступления россиянки и высоту её четверного прыжка.

«У неё очень красивое, чистое выступление. У неё очень высокий четверной прыжок, это пример для меня», — подчеркнула Симада.

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Ранее Life.ru сообщал о планах Трусовой выступить в Токио. Позднее Международный союз конькобежцев предоставил россиянке нейтральный статус, открыв ей путь к возвращению на международные соревнования. В топ-3 короткой одиночной женской программы Трусова не попала, заняв четвёртую строчку зачёта.

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Юрий Лысенко
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