Трусова не попала в тройку лучших по итогам короткой программы турнира в Токио

В Токио завершилась короткая программа в женском одиночном катании на турнире Kinoshita Group Cup, входящем в ISU Challenger Series. Первые два места заняли хозяйки соревнований.

Ами Накаи набрала 80,27 балла, а Мао Шимада — 78,84. Места с третьего по пятого заняли российские фигуристки — Камилла Нелюбова (76,08), Александра Трусова (Игнатова) (74,92) и Анна Фролова (73,66). Вероника Жилина, представляющая Азербайджан, стала шестой с 66,6 балла.

6 сентября фигуристки покажут произвольные программы.

Напомним, в мужском одиночном катании по итогам короткой программы также лидирует местный спортсмен — Рио Наката. Россиянин Владислав Дикиджи идёт вторым, а Пётр Гуменник — лишь 13-м. Евгений Семененко расположился на шестом месте.

Турнир в Японии — первый с участием российских фигуристов после отстранения 2022 года. Ранее исключение делалось лишь для Аделии Петросян и Петра Гуменника: они участвовали в квалификации к Играм и Олимпиаде в Италии, где заняли шестые места.