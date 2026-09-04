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Опубликовано 4 сентября, 09:50

Приветствовали стоя: Трусова чисто вернулась на международный лёд в Токио

Трусова получила 74,92 балла за короткую программу в Токио

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Четырёхлетний перерыв Александры Игнатовой (Трусовой) в международных соревнованиях завершился чистым прокатом на Kinoshita Group Cup в Токио. После выступления зрители приветствовали российскую фигуристку стоя.

Серебряный призёр Олимпиады-2022 уверенно исполнила все заявленные прыжковые элементы. Судьи оценили короткую программу спортсменки в 74,92 балла. Сейчас 22-летняя Игнатова тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Турнир в Японии стал для неё первым международным стартом после Игр 2022 года в Пекине.

Фигуристка продолжит борьбу в произвольной программе. Соревнования Kinoshita Group Cup продлятся до 6 сентября.

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Перед стартом Life.ru сообщал, что Игнатова получила второй номер для выступления в короткой программе. Вместе с ней Россию в женском одиночном катании представляют Камилла Нелюбова и Анна Фролова.

Больше новостей о турнирах, рекордах и российских спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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