Приветствовали стоя: Трусова чисто вернулась на международный лёд в Токио

Четырёхлетний перерыв Александры Игнатовой (Трусовой) в международных соревнованиях завершился чистым прокатом на Kinoshita Group Cup в Токио. После выступления зрители приветствовали российскую фигуристку стоя.

Серебряный призёр Олимпиады-2022 уверенно исполнила все заявленные прыжковые элементы. Судьи оценили короткую программу спортсменки в 74,92 балла. Сейчас 22-летняя Игнатова тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Турнир в Японии стал для неё первым международным стартом после Игр 2022 года в Пекине.

Фигуристка продолжит борьбу в произвольной программе. Соревнования Kinoshita Group Cup продлятся до 6 сентября.

Перед стартом Life.ru сообщал, что Игнатова получила второй номер для выступления в короткой программе. Вместе с ней Россию в женском одиночном катании представляют Камилла Нелюбова и Анна Фролова.